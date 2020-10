«Esco per vedere gli amici» ma scompare: frenetiche ricerche di Giacomo, 15 anni

MIRA - Quindicenne di Oriago di Mira è scomparso da oltre 24 ore: preoccupazione per Giacomo Lando che si è allontanato da casa martedì dicendo che usciva per incontrare degli amici: da allora non ha dato più notizie di sé. Il suo cellulare è spento e gli amici, contattati anche dai carabinieri, non hanno saputo fornire indicazioni utili.

Un compagno ha detto di averlo incrociato Mira verso le 18 (di martedì): da allora più nulla. Alle le 22 i genitori, non vedendolo rientrare, hanno provato a chiamarlo al cellulare ma risulta spento; quindi hanno chiesto aiuto ai carabinieri che hanno subito attivato le ricerche, la sorella di Giacomo, Linda, ha postato un annuncio con la foto del fratello, chiedendo aiuto attraverso i social.

“Mio fratello non rientra a casa e non dà notizie di sé da martedì pomeriggio – ha scritto – Quando è uscito di casa indossava una felpa nera della Nike, un paio di jeans e delle scarpe nere. Potrebbe trovarsi in zone limitrofe ma anche essere andato verso Mestre o Marghera”.



Il quindicenne frequenta l’istituto professionale Musatti di Dolo. È poi un altleta del Canoa Club di Oriago e lo scorso fine settimana era stato a Valstagna (Vi) per partecipare alle gare. Sul Brenta si era pure aggiudicato la medaglia d’argento nel K1 a squadre.

Ultimo aggiornamento: 21:31

