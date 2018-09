Novantenne scippata e buttata a terra in strada: è gravissima

di Monica Andolfatto

MESTRE - È ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Angelo per un grave trauma cranico. E i medici, soprattutto visto l’età avanzata della paziente, si riservano la prognosi. A preoccupare sono anche le costole fratturate ma per fortuna gli accertamenti eseguiti avrebbero escluso lesioni agli organi interni. A ridurla così è stato uno scippatore che non ha avuto alcuna remora nell’aggredire la donna, sorpresa alla spalle mentre camminava in via Puccini a Mestre, nei pressi della nuova rotatoria che da pochi giorni ha sostituito il semaforo all’incrocio fra le via Miranese, Circonvallazione, Piave e Carducci.