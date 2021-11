VENEZIA - Raccolta rifiuti azzerata (o quasi) per un giorno. Larghissima adesione tra i lavoratori di Veritas, ieri, allo sciopero indetto a livello nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro, al palo da 27 mesi. Il 95% dei lavoratori della partecipata del Comune ha incrociato le braccia, secondo le stime dei sindacati, tra l'80 e l'85%, secondo quelle dell'azienda. In ogni caso, al di là dei numeri sulla partecipazione, ieri Veritas ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati