Venezia, sciopero del trasporto locale: gli orari e le corse garantite

VENEZIA - Sciopero nazionale di otto ore del trasporto pubblico locale, domani, venerdì 16 settembre. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 16 a mezzanotte. Per quanto riguarda Avm/Actv, saranno garantiti i soli servizi minimi di collegamento nella rete di navigazione - comunque soggetta a ultime corse regolari per alcune linee - e la fascia di garanzia pomeridiana nella rete automobilistica e tranviaria.

NAVIGAZIONE - FERRY LINEA 17

da Tronchetto ultima corsa regolare alle ore 14:10, poi garantita la corsa delle 15:50, 17:30 e 19:10. Da qui servizio sospeso.

da Lido San Nicolò ultima corsa regolare alle 15:00, poi la corsa delle 16:40, 18:20 e 20:00. Da qui servizio sospeso.

Le corse elencate saranno riservate alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB, previa prenotazione.

SERVIZI LINEA 11 LIDO-PELLESTRINA

Per quanto riguarda il servizio automobilistico di Lido e Pellestrina, di seguito le corse di linea 11 SME – Pellestrina che verranno effettuate al di fuori della fascia garantita.

Corse da Lido SME a Pellestrina: 16:10, 16:40, 19:40, 20:05, 23:25

Corse da Pellestrina a Lido SME: 16:00, 17:30, 19:30, 20:00, 20:25

Il servizio People Mover di collegamento tra P.le Roma, Stazione Marittima e Tronchetto sarà invece regolare.

Corse di linea 8E effettuate dall’azienda di TPL MOM

Durante lo sciopero i servizi automobilistici della linea 8E saranno garantiti dalle ore 16.30 alle ore 19.29.

Non sono garantite le seguenti corse di linea 8E effettuate dall’azienda di TPL MOM:

16.48 – 18.48 Treviso – Mestre Centro;

15.45 – 17.45 Mestre Centro – Treviso.

Gli orari nelle altre città del Veneto

Per venerdì 16 settembre, le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale.

L'astensione dal lavoro interesserà circa 6.000 lavoratori veneti tra le aziende più grandi delle nostre Province: Gruppo AVM e ATVO a Venezia, Busitalia a Padova e Rovigo, Mom a Treviso, ATV a Verona, SVT a Vicenza, Dolomiti Bus a Belluno. A queste si aggiungono tutte le imprese di sub affidamento o di contratti di servizio più piccole, con circa 1000 lavoratori.

«La ragione della protesta - dichiarano Renzo Varagnolo (Filt Cgil Veneto), Claudio Capozucca (Fit Cisl Veneto), Daniele Zennaro (Uiltrasporti) - è legata alle troppe, insopportabili violenze verso i lavoratori che si verificano e di cui leggiamo sulla stampa quotidianamente. Si lavora in un clima di paura e i lavoratori sono e si sentono soli e indifesi davanti a minacce, offese e violenze fisiche che si verificano da parte di alcuni utenti nei loro confronti. Soli perché dal Covid in poi l’autista è l'unico a dover controllare distanziamenti, mascherine, titoli di viaggio, subendo a volte reazioni irrispettose e violente rispetto a richiami che rivolge esclusivamente per fare il proprio dovere. Come sindacato abbiamo fin dall’inizio denunciato questa pericolosa situazione. I lavoratori non sono pubblici ufficiali, e devono essere supportati dalle aziende che hanno il compito di garantire la loro sicurezza, dalle forze dell’ordine e dagli Enti Locali. Tutto questo da anni non succede e il poco che si è fatto è stato sicuramente inefficace. Rispetto a questa intollerabile condizione e a difesa della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici scendiamo in lotta e chiediamo un fermo e risolutivo intervento di chi ne ha responsabilità».

Nel Veneto la programmazione degli scioperi è la seguente:

Venezia – AVM/ACTV movimenti automobilistico e navigazione dalle 16.00 alle 23.59; ATVO dalle 16.00 alle 24.00;

Padova – Busitalia - Urbano dalle 16.00 alle 23.59, Extraurbano dalle 14.30 alle 22.59;

Rovigo – Busitalia dalle 16.46 a fine servizio;

Treviso – MOM – Urbano dalle 15.10 a fine servizio ed Extraurbano dalle 15.00 a fine servizio;

Verona – ATV – dalle 16.00 alle 24.00;

Vicenza – SVT – dalle 14.59 a fine servizio;

Belluno – Dolomiti Bus – dalle 08.11 alle 09.41 e dalle 15.41 alle 22.11.

«Questo sciopero - concludono i sindacalisti - segue la lotta di venerdì scorso dei ferrovieri, motivato dalle stesse ragioni, cui hanno aderito e partecipato moltissimi lavoratori. È il segno che il vaso è colmo e che si rischia una rottura sociale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche sull’ordine pubblico».