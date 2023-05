Sciopero lavoratori WindTre a Mestre, le preoccupazioni per una speculazione finanziaria

MESTRE (VENEZIA) - Sciopero, Lavoratori di WindTre in protesta questa mattina, 4 maggio, a Mestre. I dipendenti delle divisioni Nordest ed Emilia-Romagna, sulla procedura di esternalizzazione degli asset tecnologici che interessa duemila lavoratori, con uno sciopero di 24 ore. I dipendenti si sono ritrovati davanti alla sede della compagnia telefonica, ribadendo i loro timori per il futuro del Gruppo. Fra Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino ed Emilia-Romagna, WindTre conta su almeno 500 dipendenti (200 nel veneziano), che temono una speculazione finanziaria dietro al progetto esecutivo.

La comunicazione

WindTre ha comunicato la nascita dal 21 aprile di 'BU Technology and Wholesalè dove confluiscono tutte le lavoratrici e i lavoratori nel perimetro della NetCo, la quale avrà, oltre a una funzione Technology, anche quelle di Finance, HR, Legal, Audit, Business Development e Service Management. Vi convergeranno anche tutte le infrastrutture di rete, i contratti con terzi, i servizi di connettività wholesale e il personale network con le relative funzioni di supporto. WindTre si trasformerà in un'azienda di multiservizi con le licenze delle frequenze di rete e circa 4mila dipendenti. Per il segretario veneto di Fistel Cisl Massimo Bellio «Temiamo per la riduzione dei posti di lavoro in tempi brevi sia per chi rimarrà in WindTre sia per chi sarà ceduto alla nuova società di rete, così come successo negli scorsi anni in altre operazioni simili effettuate nel settore delle telecomunicazioni». Il 6 giugno è in programma uno sciopero di 24 ore, per chiedere al governo di non essere silente sul settore Tlc.