Sciopero Actv, il prefetto agli studenti: "Prendetevi un giorno di vacanza, ritorno non garantito"

MESTRE - Già di per sé il tema del rinnovo di un contratto nazionale di lavoro scaduto dal 2017 - e motivo dello sciopero nazionale di oggi da parte dei lavoratori del trasporto pubblico - scotta. Ma a Venezia la situazione, da calda si è fatta incandescente per la decisione da parte di Avm di disdettare in maniera unilaterale tutti gli accordi integrativi per i circa tremila dipendenti. Elementi che mescolati l’un con l’altro diventano gli ingredienti perfetti di una miscela esplosiva, tanto da spingere il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, a lanciare un appello alla calma.

LA PRESA DI POSIZIONE

«Domani (oggi, ndr) sarà una giornata difficile - esordisce Zappalorto - Invito i cittadini che non possono muoversi con mezzi propri a stare a casa. Anche gli studenti, se non riescono ad andare a scuola da soli, si prendano un giorno di vacanza perché il rientro non è garantito». Il sospetto è che nel Veneziano - dove alla protesta nazionale si unisce la rabbia dei lavoratori dell’Actv e del gruppo Avm che si sono visti tagliare, pochi giorni fa, tutti gli integrativi senza possibilità di replica - lo sciopero possa prendere una piega diversa dalle altre città e continuare anche dopo le 13, mettendo in difficoltà soprattutto gli studenti.

Sulla posta in gioco la Prefettura si pone come elemento d’unione offrendo un proprio tavolo attorno al quale far sedere le parti e intavolare una discussione. A patto che tutto, soprattutto oggi, resti nell’alveo della legalità. «Per quanto riguarda la vertenza - continua l’inquilino di Ca’ Corner - sono entrambe posizioni legittime: quella della proprietà di prendere una simile decisione e quella dei dipendenti di contestarla e di protestare, ma non si deve trascendere e serve rimanere nei confini della dialettica della manifestazione. Noi domani (oggi, ndr) saremo lì anche per questo, per rilevare comportamenti che superino la legalità e le regole di una protesta civile. Il prefetto - conclude Zappalorto - è disponibile a qualsiasi tipo di mediazione tra le parti per trovare un accordo rispetto a due posizioni legittime, sempre a condizione che non ci siano problemi di ordine pubblico durante la protesta».

GLI ORARI

Il doppio appuntamento è stamattina dalle 10 alle 13 davanti alla direzione Actv al Tronchetto e, alla stessa ora, alla “Porta Rossa” del parco San Giuliano. Facile, però, che i battelli e i bus spariscano dal servizio già mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero.

Alle manifestazioni si aggiunge l’iniziativa di molti dipendenti di pubblicare sui social network i propri stipendi in risposta alle affermazioni del direttore generale di Avm, Giovanni Seno, che l’altro giorno, a Chioggia, ha parlato di autisti che prendono 40 mila euro l’anno e marinai che ne prendono 27-28 mila netti, salvo poi, di fronte alle fotografie dei salari precisare che intendeva lordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA