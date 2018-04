Schianto fra treni a Salisburgo, coinvolta una famiglia mestrina

di Davide Tamiello

MESTRE - «Stavamo andando a Vienna per qualche giorno di vacanza. Ci siamo trovati in una situazione surreale. In pochi minuti siamo passati dal vagone letto all’ospedale». C’è anche una famiglia mestrina tra i passeggeri coinvolti dell’incidente ferroviario avvenuto giovedì mattina nella stazione di Salisburgo, in Austria. A riportare i guai maggiori è stata l'anziana madre di Natalia Spolaor, mestrina, per la quale sono stati necessari dieci punti di sutura alla testa, mentre la fidanzata del figlio se l'è cavata con alcune contusioni.Lo schianto è avvenuto alle 4.45 di mattina: che cosa sia successo, con esattezza, verrà stabilito dalle autorità austriache. I due treni, uno proveniente da Venezia e l’altro da Zurigo, si sono scontrati a una velocità di 25 chilometri all’ora. «Ci siamo trovati sul pavimento del vagone letto del treno Obb, i bagagli sottosopra, con mia madre a terra, ferita alla testa e gli abiti impregnati di sangue» racconta la mestrina.Leggi l'articolo sul Gazzettino in edicola il 21 aprile