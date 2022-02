Schianto fra tre auto sulla Jesolana: 3 feriti e strada chiusa

CAPOSILE - Ha destato preoccupazione, viste le condizioni dei veicoli coinvolti, un incidente accorso poco dopo le 17 di questo pomeriggio - 27 febbraio - sulla Jesolana all’altezza dell’idrovora di Trezze, tra Portegrandi e Caposile. La strada è stata chiusa a lungo con grandi disagi per il traffico. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco partiti da San Donà di Piave e Mestre, assieme ai carabinieri del comando Sandonatese.

La dinamica sarà tutta da chiarire, al momento si apprende che i veicoli coinvolti sono tre: una Fiat Freemont, una Mercedes Classe E e, a seguito della carambola, è rimasta coinvolta anche una Ford Escort Station Wagon.

A bordo della prima, che avrebbe impattato semi frontalmente con la Mercedes, una coppia di anziani rimasta ferita ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha accolto a bordo il guidatore. Non sarebbero critiche le sue condizioni. Solo contusioni per la moglie, nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti.