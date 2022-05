A4. Nuovo schianto nel tratto maledetto, coinvolto un furgone: persone ferite

Ancora uno schianto in A4 nel tratto maledetto tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro, nel comune di San Michele al Tagliamento. L'incidente è accaduto quando mancavano una manciata di minuti a mezzogiorno di oggi, mercoledì 11 maggio, a km 462. Nell'impatto è rimasto coinvolto almeno un furgone, finito contro il guard rail, e ci sono alcuni feriti. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con i sanitari dell'ospedale di Latisana.

Code verso Venezia

Inevitabile conseguenze per la viabilità con le code che si sono formate in direzione di Venezia. Questa mattina c'era stato un altro incidente sempre in direzione di Venezia ma nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana.