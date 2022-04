A4, incidente nel tratto maledetto: schianto fra due Tir Traffico e aggiornamenti

Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4, sconsigliato l'entrata in autostrada. Sono due i Tir che sono rimasti coinvolti in un tamponamento al km 428, tra gli svincoli di San Donà e Cessalto. L'incidente è accaduto verso le 15.30 in direzione di Trieste. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale con gli ausiliari del traffico e il soccorso meccanico. Non ci sarebbero feriti ma si sono subito create delle code. I soccorritori stanno cercando di spostare i Tir per liberare l'autostrada. Ieri nel tratto della A4 tra Latisana e San Donà sono stati registrati 8 incidenti.

