Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4: viabilità nel caos

SAN STINO DI LIVENZA - Il solito incidente tra Tir nel tratto maledetto della A4 e la viabilità va in tilt. Code e rallentamenti tra Latisana e San Stino di Livenza sull’autostrada A4 in direzione Venezia dalle 7,30 di questa mattina, martedì 12 aprile, a causa di un incidente avvenuto fra tre mezzi pesanti nel tratto tra Nodo di Portogruaro e San Stino. Nel sinistro – in cui non ci sono feriti – uno dei mezzi ha perso il carico di granaglie. Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico che sono all’opera per recuperare il materiale e pulire la sede stradale. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con la Polizia stradale, gli ausiliari del traffico e il soccorso meccanico. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale perché l’incidente si è verificato sulla corsia di marcia e i mezzi che provengono da Trieste possono circolare sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l’incidente. In tilt anche la viabilità lungo la statale 14 tra Portogruaro e San Stino.

