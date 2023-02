Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4: la viabilità va in tilt

Schianto nel tratto maledetto della A4 la viabilità va in tilt. Un'altra giornata di passione per gli utenti che attraversano il Veneto orientale. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio, due autoarticolati sono rimasti coinvolti in un tamponamento tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste. Nel botto uno dei due ha perso parzialmente il carico di fatto ostruendo la corsia di marcia. Nessuno è rimasto ferito. Inevitabili invece; le conseguenze per la viabilità. Le code si sono estese per diversi chilometri con rallentamenti lungo tutto l'asse viario che attraversa il Veneto orientale. Conseguenze è che sono state poi registrate anche sulla viabilità ordinaria. Tutto si risolto solo verso sera quando i mezzi sono stati rimossi.

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA