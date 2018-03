di Marco Corazza

E’ stata istituita l’uscita consigliata a Portogruaro e attivato il reindirizzamento virtuale verso la A28 e la A27 da dove poi i veicoli possono rientrare in A4, Sette, attualmente i chilometri di coda sempre tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. I veicoli danneggiati sono in fase di rimozione, dopo di che il traffico dovrebbe ricominciare a scorrere.

Oltre sette chilometri di coda per uno schianto sull'autostrada, ache ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. L'incidente è accaduto al chilometro 438 fra gli svincoli di San Stino di Livenza ein direzione di Venezia. Sul posto stanno arrivando i soccorsi con i sanitari del Suem, la, il soccorso Aci. Immediati i disagi per gli utenti che si dirigono verso il capoluogo lagunare.