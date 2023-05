Incidente sulla strada del mare: coppia di fidanzati in moto centrati da un'auto, entrambi feriti

CAORLE - Schianto all'incrocio: coppia di fidanzati di Pordenone finisce all'ospedale. È successo verso le 17 di oggi, 7 maggio, lungo la strada metropolitana 59 Caorle - San Stino, in località Ottava Presa. La coppia stava percorrendo la strada in direzione di San Stino. Giunti all'incrocio con via Sant'Antonio e via Olmo si sono scontrati con un'auto che uscendo dalla laterale li ha centrati. Inutile il tentativo del motociclista di evitare l'impatto: la moto si è schiantata e i due ragazzi sono volati sull'asfalto restando entrambi feriti.

I soccorsi

Immediata la richiesta d'aiuto arrivata al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del punto di primo intervento di Caorle. Incolume, invece, il conducente dell'auto, rimasto scosso per quanto accaduto. l due giovani sono stati trasferiti all'ospedale. Per loro sono emersi dei politraumi. Inevitabili i disagi sulla strada metropolitana con i tanti automobilisti che stavano rincasando dal mare. Sul posto la polizia locale e in soccorso stradale Vaccaro per la rimozione dei mezzi