Schianto sulla Romea, camion esce di strada: la viabilità va in tilt

di Marco Corazza

sulla Romea a, la viabilità va in tilt. Unquesta mattina poco dopo le 8 è fuoriuscito dalla Statale, finendo nel fossato. Immediata la richiesta di aiuto giunta al 115. Dal Comando deiMetropolitano hanno fatto arrivare la squadra dimentre daè partita l'autogru. Fortunatamente il conducente del pesante mezzo non è rimasto ferito. L'incidente è accaduto al chilometro 115 della. Sul posto si sono precipitati anche iper i rilievi di quanto accaduto. Per loro anche il difficile compito di gestire lasulla trafficata strada statale, rimasta chiusa parzialmente. Il traffico è infatti gestito su una unica corsia con l'istituzione del senso unico alternato. Inevitabili le code che hanno già raggiunto un paio di chilometri.