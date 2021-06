Schianto sulla Jesolana, muore una donna: gravi il marito e i due figli di 3 e 15 anni

LUGUGNANA - L'auto che carambola nel campo: distrutta sulla Jesolana una famiglia. Il bilancio è pesante con una donna deceduta, i suoi due figli di 3 e 15 anni con il marito gravi in ospedale. L'incidente è successo ieri sera verso le 23.30 sulla "Jesolana", a Lugugnana di Portogruaro. I 4 stavano procedendo verso Jesolo. Dopo aver superato l'abitato di Lugugnana e aver percorso circa tre chilometri, il viaggio si è trasformato in tragedia. La donna alla guida ha perso il controllo dell'auto, una Peugeot 206, che è carambolata nel campo che costeggia la strada.

Subito alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme. La centrale operativa del Suem ha mobilitato i soccorsi inviando le ambulanze di Portogruaro, Caorle e Bibione. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. La strada metropolitana 42 è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Purtroppo per la donna, di nazionalità straniera ma residente in zona, non c'è stato niente da fare. Gravi i due figli, un bambino di tre anni e una ragazza di 15. Il piccolo è stato trasferito in ospedale a Mestre mentre la sorella a Portogruaro. Grave anche il papà che è stato trasferito al Ca Foncello di Treviso.