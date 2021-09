Schianto sulla Statale 14, motociclista vola sull'asfalto: è grave

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Con lo scooter vola in mezzo alla statale: grave un sanstinese. L'uomo, 41 anni, stava percorrendo nella serata di oggi, 18 settembre, la Statale 14 in prossimità di Fossalta di Portogruaro. Giunto all'incrocio con via Enrico Fermi, in prossimità dello store "Bidon", è spuntata un'auto che lo ha travolto. L'uomo, M.C., è volato in mezzo alla Statale rimanendo ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasferito il malcapitato in ospedale a Portogruaro. Le sue condizioni sono serie. Intanto i carabinieri della Radiomobile hanno avviato le indagini per accertare cause e responsabilità. Scioccata ma incolume la conducente dell'auto. Inevitabili i disagi per i tanti che si spostavano verso il mare.