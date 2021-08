Schianto tra il pulmino dei disabili e due auto: un ferito

ERACLEA - Schianto a Eraclea, il pulmino con un gruppo di disabili a bordo rimane coinvolto in un tamponamento con tre auto. È accaduto verso le 9 in prossimità del rondò di Ponte Crepaldo di Eraclea. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima sommaria ricostruzione uno dei veicoli ha innescato il tamponamento che ha coinvolto tre autovetture e lo stesso pulmino. Nel botto nessuno degli utenti a bordo del mezzo sono rimasti feriti. A lanciare la richiesta di soccorso è stato lo stesso autista che si è prodigato per mettere in sicurezza tutti i passeggeri. Si è quindi preso cura degli automobilisti, uno dei quali rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il conducente in Pronto soccorso.