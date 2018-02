Schianto con l'Ape car contro un'auto sul ponte, c'è una vittima

di Marco Corazza

VENEZIA - Schianto mortale stamani a, è morto il conducente di una Ape car. L'incidente è accaduto q verso le 9.20. La dinamica è al vaglio delle Forze dell'ordine intervenute per i rilievi ma secondo una prima ricostruzione all'origine della tragedia ci sarebbe una mancata precedenza.Nell'sono rimasti coinvolti un'auto e appunto l'nei pressi del "".Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, giunti con ie i sanitari del. Purtroppo per il conducente del veicolo a tre ruote non c'è stato niente da fare. Inevitabili i disagi per la viabilità in un punto nevralgico del Veneto orientale. In quel incrocio ha perso la vita una mamma solo qualche mese fa nello scontro con mezzo pesante ed due auto. Solo giovedì lungo la "", a Lison, ha invece perso la vita una coppia diin un altro terribile incidente.