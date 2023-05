Jesolana, si allarga in curva e si scontra frontalmente con un furgone: quattro feriti

CAORLE- Un veicolo che si allarga su una curva e l'impatto frontale è inevitabile: quattro feriti alle porte di Caorle. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, 9 maggio, verso le 14:30 in prossimità dell'incrocio tra la strada metropolitana 42 Jesolana e strada Durisi, a Ponte Marango. Tutto è al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Portogruaro intervenuti per accertare cause e responsabilità. Secondo una prima sommaria ricostruzione, un furgone con tre operai a bordo stava percorrendo la Jesolana nel tratto che da La Salute porta verso Sindacale. Nel senso opposto stava arrivando una Volvo V50 che stava per svoltare verso strada Turisi e raggiungere così Marango. L'impatto è stato frontale e particolarmente violento. Immediatamente è stato allertato il 118 che ha inviato i sanitari del punto di primo intervento di Caorle. Dopo i primi accertamenti, due feriti più lievi sono rimasti sul posto altri due sono stati portati a Caorle. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Inevitabili i disagi per la viabilità lungo l'importante arteria stradale.