di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Paura questa mattina a Portogruaro per lotra: due donne rimangono ferite. È successo verso le 9.30 di fronte alla piscina comunale di via della Resistenza. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine.Di certo le due auto si sono scontrate frontalmente con una taleche le rispettive conducenti sono rimastein ciò che era rimasto dei loro abitacoli. I vigili del fuoco del vicino Distaccamento sono intervenuti per liberare le due ferite, poi soccorse dai sanitari del Suem che le hanno trasferite in Pronto soccorso a Portogruaro.Si tratta di unae di una. Il personale sanitario le ha entrambe trattenute inper delle contusioni multiple.