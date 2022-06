Schianto frontale sulla Romea tra una macchina e un camion: morto l'autista 25enne

CAMPAGNA LUPIA - Incidente frontale tra un'auto e un camion allo svincolo tra Campagna Lupia e Camponogara sulla Romea: morto un 25enne. Il fatto accaduto oggi, giovedì 16 giugno, alle 6.50 ha visto il pronto intervento dei vigili del fuoco di Mira che sono intervenuti lungo la strada al chilometro 114. Intervento immediato anche dei sanitari del Suem 118. Inutili purtroppo i soccorsi, per l'autista della macchina, un 25enne, non c'è stato niente da fare. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo del veicolo dai vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per deviare il traffico. Le operazioni sono durate circa due ore.