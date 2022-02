Schianto fra 3 auto sul cavalcavia: ferito grave un giovane su una Punto

TEGLIO - Lo schianto è stato devastante, un automobilista rimane ferito e incastrato nell'abitacolo. È successo verso le 18.30 di oggi, giovedì 24 febbraio, a Teglio Veneto. Tre le auto coinvolte in un devastante incidente. Nel botto, sul cavalcavia che sovrasta la A4 tra Teglio e Fratta di Fossalta, si sono scontrate due auto che poi hanno coinvolto anche una terza. Inutile per i conducenti cercare di evitare l'impatto, con una delle auto che è finita a bordo strada.

L'uomo alla guida è stato estratto dai soccorritori. In un primo momento ha risposto ai soccorritori salvo poi perdere conoscenza. Si tratta di un giovane di Teglio Veneto a bordo di una Fiat Punto che è stato preso in carico dal personale del Suem che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale di Portogruaro. Feriti anche gli altri due automobilisti.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno chiuso la strada deviando il traffico lungo viale Udine a Portogruaro.