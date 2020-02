Schianto frontale tra due auto: quattro feriti gravi

PORTEGRANDI - Schianto frontale a Portegrandi, in 4 rimangono incastrati. L'incidente è accaduto verso le 18.45 all'altezza della stazione di servizio Q8, sulla strada Metropolitana 43, fra due autovetture. Un botto impressionante, in cui sono rimaste ferite 4 persone. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di San Donà, Jesolo e Mestre e con loro anche due ambulanze. Tutti sono rimasti incastrati nell'abitacolo, con i soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i malcapitati. Tutti sono in gravi condizioni, nessuno avrebbe perso conoscenza: sono ricoverati in ospedale a San Donà. La strada è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e poi è stata riaperta.

Atvo, l'azienda dei trasporti pubblici ha già attivato le deviazioni per permettere agli utenti di proseguire il viaggio.

Ultimo aggiornamento: 21:08

