di Marco Corazza

NOVENTA - Lo schianto della sua Opel Corsa contro l'degli studenti è risultato fatale:muore una. L'incidente è accaduto questa mattina verso le 8.30 a, nei pressi del rondò che porta a Grassaga a. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul luogo dell'incidente con diverse pattuglie. L'incidente è accaduto all'incrocio tra la strada metropolitana 56 e via Bassette, nel territorio comunale diUn botto violento dell'auto che è finita sotto al pullman. Alla guida dell'Opel Corsa c'era la donna, 46enne della zona, che si è scontrata contro il bus di linea. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112 che ha fatto arrivare i soccorsi. Da San Donà sono partiti icon i sanitari del Suem. Nonostante il tempestivo intervento per la malcapitata non c'è stato niente da fare. Sono quindi arrivati anche ie la. Disagi sono stati registrati alla viabilità.Un passeggero del bus Atvo - informa la società di trasporti - è stato colto da malore e subito soccroso.