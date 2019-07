Schianto triplo in A4 col Tir, autostrada bloccata, code direzione Trieste

di Marco Corazza

Schianto in A4, tre i mezzi coinvolti e traffico bloccato. L'incidente è accaduto nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste. Nel botto sono rimasti coinvolti un Tir con una cisterna, un furgone ed un' auto. Immediato l'intervento del 118 arrivati con più ambulanze assieme ai Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia autostradale di San Donà con gli ausiliari del traffico. Impossibile per gli utenti proseguire la marcia. L'autostrada è bloccata all'altezza dello svincolo di San Stino. Inevitabili le code per chi si dirige verso Trieste.