Schianto tra auto, la roulotte vola e si ribalta in autostrada

di Marco Corazza

Schianto tra auto in A4, la roulotte si rovescia in mezzo all'autostrada. È accaduto questa sera verso le 20.30 nel tratto compreso tra gli, in direzione di Trieste. Due le auto coinvolte in prossimità del territorio di Alvisopoli di Fossalta. Nel botto la roulotte, che era trainata da una delle due auto, si è sganciata volando in mezzo all'autostrada.Sul posto i sanitari del 118 con il personale di Autovie venete e la Polizia stradale di Palmanova. Inevitabili le code. Non va meglio nel senso opposto. Tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione di Venezia, un auto è finita contro il guardrail di destra, finendo tra la corsia di marcia e di emergenza. Sul posto il 118 e la Polizia autostradale di San Donà. Anche in questo caso ci sono rallentamenti e code.