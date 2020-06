Ancora uno schianto fra tir in A4, camionista resta incastrato

PORTOGRUARO - Dopo quello di stamani con code chilometriche un altro schianto tra mezzi pesanti, transitare in A4 diventa un'odissea. L'incidente è accaduto al chilometro 443 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste. Due i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento. Nel botto un camionista è rimasto incastrato nella cabina, mentre il carico di piastrelle è volato nella sede stradale. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Motta di Livenza con i sanitari del 118, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. Tutto sarebbe scaturito da una disattenzione.

La coda che da questa mattina interessa la A4 per la chiusura a Portogruaro per lavori, si è estesa quasi fino a San Stino.Pare che un camionista non si sia accorto dei mezzi fermi davanti a lui, finendo contro il Tir che lo precedeva. Un botto impressionante che ha provocato ulteriori disagi per gli utenti. Come se non bastasse si è formata la coda anche nel senso opposto per i soliti curiosi.

