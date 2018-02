di Marco Corazza

Perde il controllo dell'auto, la barca trainata vola in mezzo all' autostrada.nel tratto compreso tra gli svicolo di. Verso le 17.30 il conducente dell'autovettura stava procedendo sulla A4 in direzione di Trieste. Dopo aver oltrepassato il casello di San Stino all'improvviso non è più riuscito a mantenere il controllo dell'auto.Al traino aveva il carrello con una barca al seguito. Nel botto, l'auto ha fatto un testa coda con lache è finita in mezzo alla corsia di sorpasso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma subito si sono create le code. Per la rimozione sono dovuti intervenire i soccorritori dell'con una grossa gru.