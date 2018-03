di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto in autostrada, il furgone perdeper una 50na di metri: chiusa la corsia di marcia. E' successo verdo le 14 nel tratto dellacompreso tra gli svincoli die Cessalto, in direzione di. Il conducente di un furgone 35 quintali ha tamponato violentemente una bisarca. Nel botto il mezzo ha proseguito la marcia per decine di metri. Rimasto seriamente danneggiato ha poi perso delsulla carreggiata. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ma per gli utenti della A4 non sono mancati i disagi.Sul posto, nei pressi dello svincolo di Cessalto, sono intervenuti gli agenti delladicon gli Ausilairi del traffico di Autovie. Si è reso necessario la chiusura della corsia di marcia che ha inevitabilmete provocate delle lunge code. Dopo l'intervento del soccorso meccanico per la rimozione del furgone, sarà necessario pulire il manto stradale. Un intervento che prolungherà ulteriormente ladella corsia di marcia.