Schianto in A4, auto contro Tir sulla corsia di marcia, autostrada bloccata

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESSALTO - Lo schianto tra un Tir ed un auto in A4 a Cessalto manda in tilt la viabilità.Una persona é rimasta ferita nell'incidente che si è verificato oggi pomeriggio poco prima delle 16 lungo il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cessalto e di Noventa di Piave. Nel botto l'auto é finita in mezzo alla corsia di marcia, mentre l'autoarticolato si è fermato sulla corsia di emergenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del Suem.Il conducente dell'auto é stato quindi trasferito all'ospedale di San Donà, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia autostradale di San Donà, coadiuvati dal Coa di Udine, stanno cercando di far defluire il traffico in una giornata già difficile per le abbondanti precipitazioni. In direzione Venezia si registrano 4 chilometri di coda, un chilometro invece nel senso opposto per i curiosi.