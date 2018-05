di Marco Corazza

CESSALTO - Schianto fra Tir in A4:chiusa l'autostrada. Sono almenoche sono rimasti coinvolti nell'incidente lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Noventa e Cessalto, in direzione di Trieste. L'incidente si è verificato verso le 15.40. Nel botto sono volati in mezzo all'autostrada dei pali in ferro, ostruendo il passaggio dei veicoli. Immediata la richiesta di soccorso alche ha inviato sul posto i vigili del fuoco con l'ambulanza e l'elicottero del Suem alzatosi in volo da Treviso. Intanto ilha deviato il traffico sullaper chi si dirige verso Est. Gli utenti devono quindi percorrere l'autostrada A27 fino a Conegliano e poi lafino allaper poi proseguire il viaggio sulla A4. Il traffico è infatti interdetto in prossimità dello svincolo di Noventa.