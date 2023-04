Arbitro preso a schiaffi da un giocatore, l'annuncio dell'AIA: «La misura è colma. Non dirigeremo più quelle gare»

VIGONOVO - «La misura è colma. Non arbitreremo le gare dello Storico torneo di calcio notturno». Sono queste le dichiarazioni degli arbitri della Sezione A.I.A. di Padova dopo quanto accaduto durante la gara di terza categoria tra Vigonovo e Tombelle. Un giocatore del Vigonovo ha preso a schiaffi l'arbitro di Padova dopo essere stato ammonito. Il giocatore è stato squalificato per 5 anni e la società è stata multata.

Ed ecco che arriva la comunicazione da parte degli arbitri: «In accordo con il Comitato Regionale Arbitri Veneto che ha provveduto ad informare la L.N.D. C.R. Veneto, non saranno comunque gli arbitri della Sezione A.I.A. di Padova a dirigere le gare dello “Storico Torneo di calcio notturno” di Vigonovo (VE) e della società Vigonovo Tombelle 07 ASD, ma sarà il C.R.A. Veneto ad individuare quale possa essere la soluzione migliore per continuare ad offrire ancora il servizio anche nei luoghi dove la violenza si è consumata a quella parte del sistema calcio che condanna la violenza e che merita di poter continuare a giocare con la presenza in campo di un arbitro. La misura è tuttavia colma. La violenza nulla ha a che fare con il calcio. Il fatto è inaccettabile, devastante per la possibilità di nuovi reclutamenti arbitrali ed in prospettiva quindi potrebbe diventare impossibile avere ragazzi che, con passione e gioia, si vorranno mettere a disposizione per garantire ad uno sport meraviglioso di poter essere continuato a giocare con un direttore di gara che ne garantisca le regole. Riflettiamoci tutti insieme con grande attenzione».