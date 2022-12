Parete di metallo cade in cantiere e lo schiaccia: grave operaio di 55 anni

JESOLO - Grave incidente sul lavoro a Jesolo. Schiacciato da una parete di metallo: un operaio rimane ferito in modo serio in un cantiere a Jesolo. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 dicembre, al civico 6 di via Oriente a Jesolo. L'uomo, un 55enne di nazionalità albanese, ma residente in città, stava lavorando nel cantiere. Mentre era in procinto di gettare il cemento, è rimasto schiacciato da una grossa parete di metallo.

Immediatamente soccorso dai colleghi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del 118 del locale pronto soccorso raggiunti poco dopo dall'elisoccorso alzatosi in volo da Treviso. Stabilizzato, l'uomo è stato quindi trasferito in elicottero a Mestre dove è stato accolto in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente stanno ora indagando i tecnici dello spisal dell'azienda sanitaria 4 del Veneto orientale che dovranno accertare cause e responsabilità.