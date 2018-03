Scheletro in Canal Grande recuperato dai sub, ma è un... pezzo da museo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Scheletro in Canal Grande recuperato dai sub dei vigili del fuoco: nessun giallo anche se il trambusto è stato notevole. Si tratta infatti, di un raro pezzo da museo che doveva essere esposto alla mostra "Crime Justice" in allestimento a Palazzo Zaguri.Il pezzo da museo è caduto da un natante adibito al trasporto davanti agli occhi dei turisti. L'incidente sul Canal Grande all'altezza dellaLo scheletro, pezzo molto raro, avrebbe un valore di circa 100mila euro.