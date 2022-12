Scendono le temperature, il ghiaccio manda in tilt il traffico ferroviario a Nordest. Ecco i principali disagi

VENEZIA - Temperature rigide a Nordest il traffico ferroviario va in tilt per la presenza di ghiaccio sulle linee. Dalle ore 5.10 di oggi, lunedì 12 dicembre, sulla linea Venezia-Vicenza, il traffico ferroviario è rallentato per un inconveniente tecnico alla linea dovuto alla formazione di ghiaccio. Inevitabili le conseguenze per i treni in transito con rallentamenti fino a 120 minuti. Sul posto stanno lavorando i tecnici di Rfi.

Non va meglio a Verona dove dalle 6 il traffico ferroviario è rallentato sempre per la formazione di ghiaccio con tallentamenti fino a 30 minuti. Dalle 6.30 invece sulla linea Isola della Scala-Rovigo, il traffico ferroviario è rallentato tra Cerea e Badia Polesine per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono stati inevitabili con rallentamenti fino a 70 minuti.

Il traffico ferroviario è rallentato anche fra Padova Campo Marte e Rovigo per un altro inconveniente tecnico alla linea dovuto alla formazione di ghiaccio.