Dagli scavi in piazza spunta la statua del Cavallino in pietra d'Istria

CAVALLINO-TREPORTI - Dagli scavi di piazza Santa Maria Elisabetta spunta l'antica statua del cavallino. Si tratta del cavallino in pietra d'Istria, verniciato con catramina nera, posto nel monumento della piazza il 15 giugno 1921. A danneggiarla, nell'estate del 1944, fu un reparto dei militari della Repubblica di Salò che, concluso il periodo di addestramento, stava lasciando il litorale. E proprio in quella circostanza il monumento venne danneggiato a colpi di fucile con un vero tiro al bersaglio. Di fatto un atto di vandalismo che danneggiò la statua, in seguito utilizzata per ciprie alcune buche della piazza mentre l'attuale cavallino, questa volta in bronzo, venne installato nel 1948. Nei giorni scorsi, nel cantiere della piazza, dove dopo l'abbattimento dell'ex sede della Polizia locale è iniziata la riqualificazione dell'intero centro storico, gli operai hanno recuperato i resti della statua. Vale a dire un grosso pezzo di pietra d'Istria lungo circa settanta centimetri, nel quale si distinguono ancora le caratteristiche dell'animale. Immediatamente è stato avvisato l'architetto Simone Zoia che segue il cantiere e che a sua volta ha allertato Furio Lazzarini, consulente storico a titolo gratuito del Comune il quale ha confermato il ritrovamento dei resti dell'antica statua. «E' un ricordo importante che abbiamo ritrovato commenta la sindaca Roberta Nesto e che ora valorizzeremo come merita. La statua verrà nuovamente esposta, stiamo vagliando alcune soluzioni, compresa quella di esporre la statua nuovamente in piazza Santa Maria Elisabetta appena saranno terminati i lavori».



Ultimo aggiornamento: 19:56

