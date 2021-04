Scappatella con le prostitute prima di Pasqua: si ritrovano con la multa da pagare e un Daspo

MARGHERA - Sorpresi con due prostitute, si ritrovano non solo con una multa da pagare ma anche con due provvedimenti Daspo, ossia ordini di allontanamento dalla città, sulla testa. E' successo ieri sera a Marghera, frazione del comune di Venezia, e i protagonisti sono due cittadini del Bangladesh trovati in compagnia delle lucciole il primo in via Ghega, il secondo in via Fratelli Bandiera. Per il primo degli amanti focosi, inoltre, oltre al verbale amministrativo, è stata pure contestata la violazione relativa alla normativa Covid, essendo residente a Fiesso.