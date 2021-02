MESTRE Il vizietto prima della serata romantica. Se si tratti di una tattica per allentare la tensione o di una trasgressione last minute non è dato saperlo: quel che è certo è che ben due uomini, un 25enne del Sandonatese e un 60enne vicentino, sabato sono stati pizzicati dagli agenti della polizia locale del nucleo Sicurezza urbana in via Fratelli Bandiera, insieme a delle prostitute, prima della festa di anniversario con fidanzata e moglie. Il più giovane, infatti, aveva in ballo una cenetta per il primo anno d'amore insieme, mentre il secondo aveva sul piatto un quarantesimo di matrimonio. Quasi scontata la richiesta di entrambi ai vigili: «Mi raccomando, pago tutto e subito ma non mandatemi nulla a casa». La riservatezza non è un problema, ma per i due il conto si è rivelato decisamente salato: 533 euro per non aver rispettato le norme anti covid più altri 450 per aver violato il regolamento comunale per il contrasto alla prostituzione di strada. Multate anche le due prostitute, con l'aggiunta del Daspo urbano.



LE ALTRE SANZIONI

Copione simile anche per un 33enne del Trevigiano che, a bordo di un'auto, cercava di avvicinare alcuni spacciatori nella zona di via Dante a Mestre. I suo obiettivo era contrattare sul prezzo dello stupefacente, senza però riuscirvi. Per il 33enne è scattata quindi una sanzione di 533 euro per violazione della normativa anti covid-19.



Gli agenti sono infine intervenuti, verso le ore 17, per sanzionare due 25enni sorpresi a bivaccare a terra con birra e cibo di fronte al centro commerciale Le Barche, comportamento che è valso loro il daspo urbano. Soprattutto in quella zona, infatti, si stanno concentrando i controlli per evitare da un lato gli assembramenti di giovani contro le prescrizioni anti contagio, dall'altro per cercare di limitare le scorribande di un gruppo di teppisti che da settimane sta facendo parlare di sé in centro, tra piazza Barche e piazzale Cialdini. Come più volte sottolineato dalle forze dell'ordine non si tratta delle baby gang del passato, ma di bulletti di strada che si divertono a spaventare i passanti con bravate di vario tipo.

D.Tam.

