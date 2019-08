Sagra di San Rocco, torna il torneo di scacchi sotto lo Squero

DOLO - Anche quest'anno il circolo Capablanca di Mestre organizza per sabato 10 agosto il tradizionale torneo di scacchi sotto lo Squero sul Brenta, a Dolo, in occasione della Sagra di San Rocco.



L'anno scorso tra i 47 giocatori il lizza vinse il maestro Enrico Gallo, davanti all'altro maestro Luigi Santolini e alla sorpresa di giornata, il 3. cat. Fabio Tiozzo. La manifestazione è curata dallo storico circolo Capablanca in collaborazione con Carige, l'associazione Isola Bassa, la Pro Loco di Dolo e con il patrocinio del Comune.



Le iscrizioni si chiuderanno in loco alle 16,30 a seguire il 1. turno. Il torneo è aperto a tutti, con classifiche diversificate. Ogni concorrente disputerà 7 turni, ciascuno avrà a disposizione 10 minuti per finire la partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA