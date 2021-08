La regina degli scacchi è veneziana: Asia De Bianchi campionessa italiana juniores

SALSOMAGGIORE (Parma) - La scacchista veneziana Asia De Bianchi è campionessa d'Italia Under 14. Dal 22 al 28 agosto, a Salsomaggiore Terme, si sono svolte le finali nazionali juniores organizzate dalla Federazione scacchi (Fsi) con un torneo di 9 turni in presenza (dopo l'edizione online 2020) che hanno coinvolto ben 618 giovanissimi scacchisti da tutta Italia nelle categorie dall'Under 8 all'Under 19.

E la rappresentativa veneta, composta complessivamente da 59 scacchisti (più numerosa la Lombardia con 124), si è classificata al terzo posto nazionale. La giovanissima Asia si è imposta nella categoria Under 14 Cadetti in un derby: dietro di lei infatti l'altra veneziana Eva Jane Marson.

Gli altri veneti

Per quanto riguarda gli altri giocatori veneti che hanno chiuso a podio, i trevigiani Lorenzo Candian nell'Under 14 assoluto e Silvia Bordin nell'Under 16 femminile si sono classificati al terzo posto.

Al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore, nella rassegna organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana quale primo torneo assoluto in presenza a livello nazionale, si sono presentati i migliori interpreti dalle selezioni condotte in tutte le regioni (oltre 100mila i praticanti in Italia fra bambini e ragazzi che prendono lezione), sfidatisi nel pieno rispetto delle normative anti Covid. La veneziana De Bianchi si è imposta con 8,5 punti sui 9 punti in palio come punteggio massimo grazie a otto vittorie e un solo pareggio contro la bolognese Clelia Tognazzi, davanti alla concittadina Eva Jane Marson che ha chiuso invece a 7 punti mentre al terzo posto ex aequo si sono classificate la romana Sharon Glover e la pavese Annamaria Serban (6 punti). De Bianchi, al pari di tutti i campioni d'Italia di ciascuna categoria, si è aggiudicata una borsa di studio per frequentare nel 2022 i corsi annuali di 60 ore della Scuola Scacchistica Federale con la chance di poter essere convocata per i campionati mondiali ed europei di categoria.



Tutti i giocatori veneziani che hanno gareggiato a Salsomaggiore: Luca Biasiotto (Under 8); Riccardo Ene e John Formentin (Under 10); Alberto Steffenato e Giacomo Maguolo (Under 12); Edoardo Conte (Under 14); Roy Marson (Under 16); Nicola Steffanato e Lorenzo Corti (Under 18); Eleonora Solomon e Victoria Savchuk (Under 10); Asia De Bianchi, Eva Jane Marson e Miryam Oselladore (Under 14); Sofia Viviana Vianello ed Elena Maria Mamone (Under 16).