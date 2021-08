Sbanda con la moto, agente di Polizia locale muore nella notte

FOSSALTA - La moto che sbanda mentre torna a casa dopo il turno di lavoro, un 33enne agente di Polizia locale muore nella notte. Luigi Florean, di Gruaro e in servizio al Distretto Veneto est della Polizia locale, è deceduto questa notte a Fossalta di Portogruaro. Il giovane poliziotto, che stava rientrando dal turno di lavoro a Bibione, stava percorrendo via Aldo Moro a Fossalta con la sua moto. Dopo aver affrontato un sottopasso ferroviario è sbandato in prossimità di una curva, centrando un alberello che ha sradicato e finendo nel fosso. A ritrovarlo è stato il papà, in servizio alla Polizia metropolitana di Venezia, avvisato dalla nuora che, preoccupata, non lo vedeva arrivare. Solo all'alba il papà è riuscito a scoprire il corpo del figlio oramai deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile per le indagini di rito. Sgomento e dolore tra i colleghi di Luigi, in servizio tra San Michele e Fossalta di Portogruaro. Luigi lascia la moglie e un bambino piccolo.

