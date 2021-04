Sbanda con l'auto, invade la corsia opposta e si schianta contro un platano

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Sbanda con l'auto e si schianta contro un platano. È successo questa mattina verso le 8 a San Michele al Tagliamento lungo la strada metropolitana 73. Un uomo alla guida di una Peugeot 2008 stava percorrendo via Molinovo in direzione di Fossalta di Portogruaro. Giunto in un rettilineo tra gli abitati di Pozzi e Alvisopoli ha invaso la corsia opposta finendo la corsa contro un platano. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro e Latisana con i sanitari del servizio di emergenza friulana, i carabinieri e la polizia locale. Liberato dall'abitacolo, l'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine.