Perde il controllo e vola nel canale: esce per un soffio e poi l'auto si inabissa

SAN STINO DI LIVENZA - Donna sbanda e vola con l'auto nel canale. L'incidente è accaduto oggi pomeriggio, 16 giugno, verso le 16.30 nella località di Sette Sorelle di San Stino di Livenza. L'automobilista, alla guida di una Dacia, ha perso il controllo dell'auto finendo nel profondo canale che costeggia la strada. La donna di La Salute, è riuscita a liberarsi e a mettersi in salvo, mentre l'auto è sprofondata nelle acque. Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati con i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. Con loro anche il soccorso stradale per rimuovere il mezzo. Intanto la donna è stata trasferita in ospedale per essere sottoposta alle cure. Ha riportato delle ferite fortunatamente non gravi.

