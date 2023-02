Sbanda con l'auto e centra tutti i pali della pista ciclabile

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Sbanda con l'auto e "atterra" tutti i pali della che delimitano la pista ciclabile. L'incidente è accaduto ieri sera, domenica 26 febbraio, a San Michele al Tagliamento . Una donna straniera stava percorrendo via Marengo con la sua auto in direzione di San Filippo. Quando è giunta poco fuori il centro abitato di San Michele ha improvvisamente perso il controllo dell'utilitaria che è sbandata verso destra. L'auto è finita contro la pista ciclabile di fatto distruggendo tutti i pali che la delimitano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del distretto Veneto est per accertare cause e responsabilità. Secondo la prima sommaria ricostruzione pare che all'origine dell'incidente vi sia stata una disattenzione. Fortunatamente la donna è rimasta incolume. Stamattina gli operai del Comune si sono subito messi al lavoro per ripristinare la ciclabile.