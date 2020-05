Sbaglia tasto, impresario rimane schiacciato dalla gru

Schiacciato dalla gru del camion, muore impresario edile di Concordia Sagittaria. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 8.30 tra i campi della cittadina. Giuseppe Salvador, 73 anni, stava manovrando la gru posta dietro alla cabina di guida quando, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, l'uomo avrebbe schiacciato il tasto sbagliato del braccio operativo. La gru del camion è finita addosso all'impresario, rimasto schiacciato contro il camion. Soccorso dagli operai e dal personale del Suem, purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto, in via Rinascimento, sono arrivati i carabinieri con i tecnici dello Spisal per accertare le cause dell'infortunio. © RIPRODUZIONE RISERVATA