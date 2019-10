ERACLEA (VENEZIA) - Tragedia sulla strada a: unaè morta in unstradale avvenuto lungo via Piave, all'altezza della località Tombolino.La vittima viaggiava comein sella a unache, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di strada in maniera autonoma. Alla guida un ragazzo di 26 anni, ferito ma non gravemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. La 29enne, che viveva a Eraclea, è morta sul colpo. Ancora da stabilire le cause dell'incidente.