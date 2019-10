di Fabrizio Cibin

ERACLEA (VENEZIA) - È statoe per, T.M., il 26enne che si trovava alla guida della moto schiantatesi contro un guard-rail. Dallo scontro rimase uccisa la fidanzata Sara Guernier , 29 anni, originaria di Eraclea (), ma residente a Jesolo proprio con il fidanzato.Oltre all'omicidio stradale, da prassi per fatti di questo genere, gli inquirenti hanno aggiunto lo stato di ebbrezza in quanto dagli esami successi sarebbe risultato un tasso alcolico di 1 g/l (rispetto al massimo di 0,50 previsto dalla legge). Il magistrato ha, quindi, disposto l'autopsia sul corpo della giovane e la perizia dinamica per accertare le cause del tragico incidente. Il fatto verso le 23.30 di lunedì. I due stavano rientrando, in sella della Ducati Monster di proprietà di T.M., dalla Fiera del Rosario di San Donà di Piave, dove a quanto pare Sara Guernier aveva lavorato. Arrivati in