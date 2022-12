Sappada strepitosa. Sulla regina della Dolomiti friulane ultimi istanti prima che inizi la lunga notte. I maestri di sci festeggiano l’ultimo dell’anno con migliaia di ospiti arrivati a fondo pista. La Scuola Sci Sappada “mette in campo” tutti i maestri presso la pista “Col dei Mughi – Stadio dello Slalom” in una spettacolare fiaccolata che ormai da anni lascia a bocca aperta bambini e adulti. Al termine, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli ospiti di Sappada e il nostro modo per fare gli auguri!