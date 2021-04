MIRA - Denunciati per procurato allarme e per istigazione a delinquere i due ragazzi che esibiscono il ferro nel video trap girato a Mira e che dall'inizio del mese sta spopolando su youtube. Si tratta di studenti, con la passione per la musica molto sincopata su base ritmica ripetitiva mixata sul pc, dove il parlato prevale sul cantato e i testi, a differenza del rap da cui nasce, sono molto violenti e aggressivi. Due amici, uno appena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati